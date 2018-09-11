حادث سير مروع يودي بحياة عائلة في مصر (صور)

لقي 3 مواطنين من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب 5 آخرون، يوم الثلاثاء، إثر حادث مروري مروع بمدينة الإسكندرية شمال مصر.

ووقع الحادث جراء سقوط سيارة من أعلى جسر “سيدي جابر” بطريق “كورنيش الإسكندرية” على سيارتين، بينهما واحدة كانت تقل أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلهما.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأسرة التي توفيت في الحادث، خلال محاولة بعض المارة نقلهم من السيارة إلى أحد مراكز الإسعاف القريبة من الحادث.

بدورها، أصدرت مديرية الأمن بمحافظة الإسكندرية بيانًا لكشف ملابسات الحادث بعد انتشار بعض الصور له، مشيرة إلى أن فرق المرور والإسعاف تعاملت مع الحادث وقامت بنقل الضحايا إلى أحد المستشفيات.

ولفتت إلى أن نيابة الإسكندرية فتحت تحقيقًا في الحادث؛ لكشف المتسببين فيه ومحاسبتهم.