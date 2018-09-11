الكويت.. تحرش بفتاة فتلقى مفاجأة دفعته للهروب إلى الشرطة

هرع مواطن كويتي عشريني إلى مخفر الشرطة في محافظة حولي؛ مستنجدًا برجال الأمن لحمايته من مطاردة شخص مجهول اعتدى عليه.

ووفق صحيفة “الأنباء” المحلية، فوجئ رجال الشرطة بشاب هرع إليهم بعد توقفه بمركبته أمام المخفر، وترجله من سيارته مذعورًا بعد أن تركها في وضعية التشغيل.

وقال مصدر أمني، إن الشاب ذكر للشرطة أنه كان متوقفًا بمركبته عند بوابة إحدى الجامعات ويغازل فتاة، وفي تلك الأثناء فوجئ بشخص يقود مركبة يصطدم بمركبته من الخلف، ثم نزل الشخص من مركبته متجهًا إليه خلال محاولته الهرب، لكنه اضطر للتوقف عند منعطف مزدحم.

وأضاف المصدر أن المجهول لحق بالشاب وبيده “مفك”، وقام بتمزيق الإطارات ثم كسر زجاج المركبة وسبب تلفيات في هيكلها، إلى أن تمكن الشاب من الهروب بمركبته والتوجه بها إلى الشرطة، فيما هرب الشخص الذي يطارده إلى جهة غير معلومة.