ضبط مطلوب عربي هارب من حكم بالسجن 340 عامًا

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الإثنين، من ضبط مواطن هارب من تنفيذ 182 حكمًا قضائيًا، وصل إجمالي العقوبة بها إلى 340 سنة، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية.

وأوضحت الوزارة أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت تردد المحكوم عليه الهارب “محمد ع. ي” مواليد 1958، على محل إقامته على فترات متباعدة، حيثُ تم ضبطه.

وأضافت أن المتهم المضبوط يعمل رئيس مجلس إدارة لإحدى شركات البلاستيك، ومقرها بمنطقة النزهة بمصر الجديدة-شرق القاهرة.

وبيّنت أنه صدر بحق المطلوب الهارب 182 حكمًا قضائيًا، منها 144 حكمًا جزئيًا، و38 حكمًا مستأنفًا” في قضايا “شيكات، ونصب، واحتيال”.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة الكفالات بلغ 843,900 ألف جنيه مصري، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.