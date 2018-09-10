أميرة سعودية تتعرض للسرقة بفندق راقٍ في باريس

المصدر: أ ف ب

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في حادثة سرقة، إثر شكوى تقدمت بها امرأة من العائلة المالكة السعودية، تفيد بتعرضها لسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بمئات آلاف اليوروهات في أحد الفنادق الفخمة في باريس.

وأفادت مصادر متعددة، اليوم الإثنين، بأن العناصر الأولى للتحقيق تقدّر المسروقات الواردة في شكوى الضحية بنحو 800 ألف يورو.

وقالت إذاعة “فرانس أنفو” الفرنسية: إن السرقة وقعت بعد ظهر الجمعة في إحدى غرف فندق “ريتز” الفخم، الواقع في ساحة فاندوم في باريس.

ولم تكن المجوهرات مودعة في خزنة، وما من أثر لخلع أو كسر في الغرفة.

وفتحت السلطات الفرنسية المختصة تحقيقًا بتهمة السرقة، بحسب ما كشف عنه مصدر قضائي.