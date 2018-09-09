الكويت.. أمر بالقبض على فتاة أهانت رجل أمن ولاذت بالفرار (فيديو)

وجهت وزارة الداخلية في الكويت بالقبض على فتاة أهانت رجل أمن وتوعدته بتسريحه من الخدمة، ومن ثم لاذت بالفرار.

وكانت الفتاة قد وثقت الحادثة عبر مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية، عن مصدر أمني أنه قال “إن هناك 4 تهم بانتظار صاحبة المقطع المسيء منها : 3 مخالفات مرورية وهي عرقلة حركة السير وعدم الامتثال لأوامر رجال الأمن والرعونة والاستهتار، إلى جانب الهروب من الدورية وإساءة استخدام الهاتف”.

وجرت الحادثة بعد أن أقدم رجل أمن على تحرير مخالفة بحق الفتاة بعد أن ارتكبت مخالفة مرورية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “إنه خلال تفقد إحدى دوريات مديرية أمن العاصمة للحالة الأمنية في منطقة المنصورية، تم رصد مركبة تقودها فتاة وبرفقتها كلب يخرج رأسه من نافذة المركبة، فيما تتعمد الفتاة عرقلة حركة السير، فلاحقتها الدورية وطلبت منها التوقف لتحرير مخالفة فرفضت وقادت المركبة بسرعة ورعونة، إلى أن تمكنت الدورية من إيقافها في ضاحية عبدالله السالم لتحرير مخالفة مرورية”.

وأضاف البيان أن الفتاة رفضت تسليم رخصة القيادة ودفتر المركبة للدورية وهربت إلى جهة غير معلومة.

وأوضح البيان أن رجال الدورية اكتفوا بتسجيل أرقام اللوحة المعدنية للمركبة، بعد قيام الفتاة بقيادتها بسرعة كبيرة، لافتًا إلى أنها قامت بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تلفظها بألفاظ غير لائقة بحق رجال الأمن وأحيلت القضية إلى إدارة الجرائم الإلكترونية، فيما تم تحرير مخالفة تتضمن: عرقلة السير، عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن، الهروب من الدورية، الرعونة والاستهتار.