بالفيديو.. شرطي أمريكي يسحل امرأة في الشارع

أظهرت لقطات مصورة لحظة سحل امرأة في الشارع من قبل شرطي في ولاية أريزونا الأمريكية، ما أدى إلى إصابتها بجروح في وجهها.

وتظهر اللقطات، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضابط وهو يضرب “ريني أرمينتا” ويقوم بجذبها وهي تتشبث بسيارتها، ثم يسحب بندقيته ويشير إلى راكب آخر، خرج من السيارة أثناء المشاجرة.

وتحقق إدارة شرطة “جوديير” مع الشرطي بسبب هذا الحادث، والذي وقع خلال توقف حركة المرور يوم الخميس، وتم تصوير الفيديو بواسطة أحد المارة ونشر على “تويتر”.

وبينما تستمر المواجهة، يصرخ أحد المارة: “يا إلهي ، ماذا؟ إنها امرأة”، ويقوم رجال الشرطة الآن بمراجعة لقطات الكاميرا للتحقق من الحادث وإجراء المقابلات لفهم ما حدث.

وتم القبض على أرمينتا، وهي تواجه عدة اتهامات بما في ذلك مقاومة الاعتقال، والقيادة برخصة معلقة وحيازة الماريجوانا، ويتهم الراكب جون تشارلي مورينو أغيلار، من فينيكس، البالغ من العمر 27 عامًا، بحيازة أدوات خاصة بالمخدرات.

وقالت ابنة أرمينتا، إنها وجدت الفيديو “مفجعًا”، موضحة أنها لم تكن تعرف ماذا سيفعل بها، فقد كانت خائفة على حياة أمها.

ومن جانبها، قالت إدارة شرطة “جوديير”: “الأولوية القصوى لقسم شرطة جوديير هي سلامة العامة وضباطنا، وعندما يحدث مثل هذا الموقف، يمكن أن يبدو مرعبًا للمارة الذين لا يفهمون السياق الكامل للوضع، ومن أجل الشفافية والحفاظ على ثقة جمهورنا، تقوم إدارة شرطة جوديير حاليًا بالتحقيق في التفاصيل المحددة لهذه الحالة الخاصة”.