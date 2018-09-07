مصر تسلم جثماني سائحي الغردقة للسفارة البريطانية

أمر النائب العام المصري، نبيل أحمد صادق، بتسليم جثماني السائحين البريطانيين اللذين توفيا بأحد فنادق مدينة الغردقة إلى مندوب السفارة البريطانية في القاهرة.

وكان المتوفيان جون كوبر (69 عامًا) وزوجته سوزان كوبر (63 عامًا)، قد حضرا لمدينة الغردقة ضمن وفد سياحي مكون من 11 فردًا في الـ22 من شهر آب/أغسطس لعام 2018، وفقًا لبرنامج سياحي، وتوفيا في فندق “شتايجنبرجر أكوا ماجيك” أواخر ذات الشهر.

وقال البيان الصادر من مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، إن النيابة العامة ستستكمل التحقيقات في قضية وفاة سائحين اثنين من رعايا المملكة المتحدة في 21 من شهر آب/أغسطس الماضي، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في حينه.

جدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت قد سلمت الجانب البريطاني تقريرًا يثبت أن سبب وفاة الزوجين طبيعية، وأنهما كانا يعانيان من أمراض السكر والضغط ومشكلات في القلب، مرفقة الأدلة التي تشير إلى كون الوفاة طبيعية، بالإضافة إلى الأدوية التي وجدت في غرفتهما، وهو ما تطابق مع أقوال نجلتهما التي أقرت بأن والديها يعانيان من أمراض.

وكان النائب العام المصري قد أصدر تصريحًا سابقًا يعلن تقرير الصفة التشريحية التي أكدت عدم وجود علامات عنف جنائي أو مقاومة، وتم أخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص المعملية لتحديد سبب الوفاة.