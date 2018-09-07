السعودية.. تحقيق في سقوط السور الخارجي لمحطة الحجاج في المدينة المنورة

وجّه أمير منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن سلمان الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في حادثة سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة في المدينة، يوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الأمير فيصل شدد على ضرورة تحديد المسؤولية في الحادثة، وتطبيق النظام على المتسبب، وجميع من تثبت مسؤوليته فيها.

وجاءت توجيهات أمير المنطقة بعد تسبب حادثة سقوط السور بوفاة أحد العاملين من المقيمين، وإصابة آخرين أحدهم سعودي ما زال يتلقى العلاج بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات، فيما غادر بقية المصابين بعد إجراء الفحوص اللازمة.