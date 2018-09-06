مصر.. العثور على أب وأولاده الأربعة جثثًا متحللة وسط ظروف غامضة

عثر أهالي قرية الرمل بمركز بنها في مصر، على جثث أب و4 من أبنائه داخل شقتهم الواقعة بالمنطقة ذاتها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادثة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، عقب تلقي مدير أمن القليوبية، بلاغًا من أهالي قرية الرمل بوجود رائحة كريهة داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف.

وعثرت المباحث على جثة الأب وأولاده الأربعة متوفين داخل الشقة في ظروف غامضة، وتبين أن الجثث في حالة تحلل تام، وجرى التحفظ عليها ونقلها إلى المستشفى وندب الطبيب الشرعي لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

وهذه الحادثة مشابهة لـ”مجزرة الرحاب” الشهيرة التي راح ضحيتها رجل أعمال مصري يدعى عماد وزوجته وأولادهما الثلاثة، إذ تداولت وسائل الإعلام رواية تفيد بأن الأب قتل زوجته وأولاده بالرصاص ثم انتحر لتعثره ماليًا.