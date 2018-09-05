مقتل مهندس متفجرات في انفجار بغزة

لقي أحد عناصر هندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، مصرعه إثر انفجار وقع خلال محاولته مع زملائه معاينة مواد متفجرة.

وقالت الوزارة التابعة لحماس: إنّ “انفجارًا عرضيًا وقع في مقر إدارة هندسة المتفجرات بالمديرية العامة للشرطة (الجوازات) غرب مدينة غزة، ناجمًا عن اشتعال مواد متفجرة أثناء المعاينة والفحص”.

وأضافت أن “الانفجار أسفر عن مقتل المقدم عبدالرحيم عباس (42 عامًا) من إدارة هندسة المتفجرات، وأن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي خلّفه الانفجار”.