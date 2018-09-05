اختفاء فتاة يمنية في لحج في ظروف غامضة‎ (صورة)

اختفاء فتاة يمنية في لحج في ظروف غامضة‎ (صورة)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

قالت أسرة يمنية في مدينة “لحج“، جنوب شرق العاصمة صنعاء، إن ابنتها اختفت في ظروف غامضة منذ يوم أمس الثلاثاء ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأبلغت الأسرة عن اختفاء ابنتها، وتدعى اعتياد عادل عبدالباقي، منذ عصر يوم الثلاثاء بصورة مفاجئة، وفق صحيفة “عدن الغد”.

وأوضحت الأسرة أن اعتياد خرجت من منزل أحد أقاربها، الواقع في “حارة مساوى” بهدف شراء دواء، لكنها لم تعد حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنها اتصلت بهاتف الفتاة لكنه أغلق عقب ساعات من اختفائها، وأنها أبلغت جميع أقسام الشرطة.

ودعت الأسرة من يتعرف عليها إلى التواصل معها، لافتة إلى أن الفتاة متوسطة الطول متينة بعض الشيء.

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