 مصرع 4 مصريين وإصابة 10 آخرين جراء عاصفة ترابية

لقي 4 مصريين مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء عاصفة ترابية ضربت جنوب البلاد منذ مساء أمس الثلاثاء.

وتسببت العاصفة الترابية بإغلاق الطريق الصحراوي الغربي الرابط بين القاهرة وأسوان، وبعض الطرق الداخلية في محافظة جنوب الصعيد؛ خاصةً سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

ووقع جراء العاصفة الترابية وانعدام الرؤية الأفقية نحو 15 حادثًا مروريًا رغم تحذيرات الإدارة العامة للمرور، متسببةً في سقوط 4 قتلى وعدد كبير من الإصابات جرى نقلهم إلى بعض المستشفيات القريبة في إدفو وأسوان والبلينا.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة، اليوم الأربعاء، من اتساع امتداد العاصفة الترابية لتصل إلى أنحاء قريبة من محافظتي الجيزة والقاهرة خاصةً الطريق الدائري.

كما حذرت الهيئة من موجة أمطار غزيرة ستضرب محافظات البلاد بدايةً من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل؛ بسبب السحب الرعدية التي غطت معظم أنحاء البلاد.