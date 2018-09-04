صبي يقطع رأسه بمنشار لخسارته في لعبة إلكترونية

قطع صبي رأسه بمنشار آلي، صباح اليوم الثلاثاء، في فناء منزله بقرية موغوشينو بمدينة تومسك في روسيا، وذلك بعد لعبه لساعات طويلة لعبة إلكترونية انتهت بخسارته.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشرطة الروسية فتحت تحقيقًا في حادث انتحار بافيل ماتيفيف (15 عامًا)، وقد أفادت التقارير أنه كان مُدمنًا على جهاز الكمبيوتر الذي اشترته له والدته العزباء، ولكن لم يعرف اللعبة التي أدت إلى انتحاره.

وتُواجه روسيا موجة انتحار واسعة للأطفال والمراهقين بتحريض من مجموعات تُسمي نفسها “جماعة الموت”، وتظهر في عدة ألعاب إلكترونية، مثل “الحوت الأزرق”.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد حذرت العام الماضي من التعامل معها.