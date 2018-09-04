مصرع سيدة دهسًا بسيارة حكومية خلال مرور موكب مسؤول مصري

لقيت مسنة مصرية في مدينة المنصورة (شمال)، اليوم الثلاثاء، مصرعها فور دهسها من قبل سيارة مسرعة تابعة لحي غرب المنصورة، خلال مرور موكب محافظ الدقهلية الجديد الدكتور كمال جاد شاروبيم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية اللواء محمد حجي إخطارًا بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، يفيد بوصول سيدة مسنة لقيت مصرعها فور وصولها المستشفى، وقال مرافقوها إن سيارة جمع قمامة تابعة لحي غرب المنصورة صدمتها أثناء عبورها الشارع.

وعند انتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، تبيّن مصرع “أم هاشم إبراهيم السيد” (75 عامًا) ربة منزل.

وقال محافظ الدقهلية، الدكتور كمال جاد شاروبيم، إنه لم يشاهد الواقعة، وجرى إبلاغه بمصرع السيدة التي صدمتها سيارة جمع القمامة التابعة لحي غرب عن طريق الهاتف، مضيفًا أنه سيتواصل مع أسرة المتوفاة لحضور الجنازة بنفسه، ومتابعة صرف التعويضات المادية اللازمة لها.

وذكرت تحريات المباحث وشهود العيان أنه “أثناء مرور موكب محافظ الدقهلية الجديد متجهًا إلى مدرسة الزراعة بالمنصورة؛ لوضع حجر أساس مدرسة تجريبية، حاول سائق سيارة لجمع القمامة، بدون لوحات وتابعة لحي غرب المنصورة، التحرك مسرعًا لإفساح الطريق لموكب المحافظ فاصطدم بالسيدة وسحلها بالأرض”، وفر سائق السيارة هاربًا.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة وسائقها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.