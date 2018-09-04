الأمن الكويتي يبحث عن شخص صدم عمدًا سيارة مواطنات بينهن ابنة اللاعب محمد الزنكوي (صور)

بدأت الجهات الأمنية في الكويت، بحثها المكثف عن قائد سيارة من المرجح أن يكون عسكريًا، اصطدم عمدًا، لأسباب قيل إنها بغرض التحرش، بسيارة على متنها 6 مواطنات، من بينهن ابنة اللاعب محمد الزنكوي، و3 طفلات على طريق الفحيحيل السريع؛ الأمر الذي تسبب بانقلاب المركبة بهن، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإن المواطنات الثلاث (شقيقتان وصديقتهما)، وكان برفقتهن 3 طفلات، اثنتان منهن ابنتا إحداهن، وتبلغان من العمر 8 سنوات، بينما الثالثة تبلغ عامًا ونصف العام، فوجئن أثناء سيرهن على طريق الفحيحيل السريع بسيارة رباعية قديمة، اصطدم قائدها عن قصد بسيارتهن عدة مرات؛ ما تسبب في انقلابها، ثم هرب من المكان، فأبلغ المارة الجهات المعنية بالحادثة.

وتم نقل المواطنات والطفلات إلى المستشفى، وتبين أن الشقيقة الكبرى مصابة بكسر في الرقبة والرجل، في حين تعرضت شقيقتها الصغرى لكسور في العمود الفقري وأجريت لها جراحة عاجلة، كما أن صديقتهما أصيبت بجرح في الرأس والرقبة، أما الطفلات فقد تنوعت إصاباتهن.

وكان أحد المارة قد أدلى ببيانات قائد المركبة، وقال إنه لمحه مرتديًا زيًا شبيهًا بالملابس العسكرية، وليس متأكدًا من الجهة التي يتبع لها الزي، كما أن المصابات لا يعرفن نوعية الزي الذي كان يرتديه الجاني.

وكشف مصدر، أنه “جار تسجيل قضية بالواقعة، وسيتم عرض أنواع الملابس العسكرية على المجني عليهن؛ للتعرف على الزي الذي كان يرتديه المتهم”.

وكانت الحادثة، التي وقعت يوم الأحد، أثارت جدلًا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شددوا على “ضرورة محاسبة قائد المركبة الهارب، حتى لو كان عسكريًا”، مستنكرين “استهتاره ولا مبالاته”، كما طالبوا بضرورة تفعيل كاميرات المراقبة على الطرقات.

وعلقت الكاتبة أروى الوقيان بالقول: “تعرضت، أمس، الصديقة أبرار الزنكوي لحادث من شخص عسكري يقود سيارته الخاصة، ظل يلاحقهم و يتحرش فيهم، حاولوا يتحاشونه ولزق فيهم وانقلبت السيارة فيهم مع اليهال 5 مرات، الله حفظ الأطفال بس أبرار والبقية حاليًا بالعمليات؛ إثر كسور وإصابات بليغة، والمجرم هرب، إلى متى هذا الاستهتار؟”.

وتابعت: “للتو زرت الصديقة أبرار الزنكوي، بعد إجراء عملية لظهرها المكسور؛ إثر الحادث بمنطقة الخيران، دعمهم عسكري وانحاش، البنت تعاني من آلام مبرحة، واللي انحاش غير إنك مو ريال و مو كفو، بس وين بتنحاش من الله وعقابه”.

للتو زرت الصديقة أبرار الزنكوي بعد اجراء عملية لظهرها المكسور اثر الحادث بمنطقة الخيران، دعمهم عسكري و انحاش،البنت تعاني من آلام مبرحة و اللي انحاش "غير انك مو ريال و مو كفو بس وين بتنحاش من الله و عقابه". — أروى الوقيان (@roooowy) September 3, 2018

وكتب أحمد السلامي: “بلغني قبل قليل، أن ابنة البطل الآسيوي محمد الزنكوي وشقيقة بطل #آسياد_جاكرتا عيسى الزنكوي تعرضت لحادث مروري، وجار البحث عن الجاني.. فمن لديه معلومات عن الحادث، فليتواصل معهم عبر رقم الهاتف المرفق في الصورة”.

بلغني قبل قليل ان ابنة البطل الاسيوي محمد الزنكوي وشقيقة بطل #اسياد_جاكرتا عيسى الزنكوي تعرضت لحادث مروري وجاري البحث عن الجاني.. فمن لديه معلومات عن الحادث ليتواصل معهم عبر رقم الهاتف المرفق في الصورة pic.twitter.com/c3PfJgCsUl — أحمد السلامي (@ah_alsalami) September 3, 2018

ومحمد الزنكوي بطل آسيا في ألعاب القوى، وكان ابنه عيسى الزنكوي قد عاد من دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا تزامنًا مع وقوع حادثة شقيقته، وذلك بعد فوزه بالميدالية البرونزية في رمي القرص، كما سبق وفاز ابنه علي الزنكوي في عدة بطولات في ألعاب القوى.