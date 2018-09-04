وفاة غامضة لعروس سودانية صبيحة زفافها

لقيت عروس سودانية حتفها في ظروف غامضة وذلك صبيحة يوم زفافها، في إحدى ضواحي العاصمة الخرطوم.

وكشفت مصادر، وفق صحيفة “المجهر” المحلية، أنَّ العريس قدَّم بلاغًا لدى الشرطة يفيد بوفاة زوجته، وذكر فيه أن زوجته كانت تشكو من آلامٍ في معدتها.

وفي التفاصيل، قال العريس إنه ذهب إلى الصيدلية ليحضر بعض المسكنات لزوجته التي كانت تشكو آلامٍ في معدتها، لكنه فوجئ بوفاتها، وذلك حين عودته للمنزل، إذ أخبره حارس البناية أنه سمع صوتَ صرخةٍ صادرًا من شقته، وعندما دخلا سوية وجدا العروس ملقاة على الأرض، وعند إسعافها تبيّن أنها فارقت الحياة.

وأحالت الجهات الأمنية الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وذلك بعد تسجيل بلاغ بالوفاة في ظروف غامضة.