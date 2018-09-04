إيراني يحرق جسده أمام بلدية طهران بسبب سوء وضعه الاقتصادي (صورة)

أقدم مواطن إيراني على إحراق نفسه، صباح الثلاثاء، أمام مبنى بلدية العاصمة طهران، نتيجة ما يعانيه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية حكومية.

وأفادت وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية، بأن “رجلًا في متوسط العمر، أضرم النار في جسده أمام مبنى أمام بلدية العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرعه على الفور دون الالتفات إلى تحذير الناس المارة ورجال الشرطة له”.

ونقلت الوكالة عن مصدر في هيئة طوارئ العاصمة طهران، قوله إن “الشرطة أغلقت الطريق بعدما شاهدت رجلًا في متوسط العمر يصرخ ويهتف نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وسكب مادة البنزين على جسده وأضرم النار”.