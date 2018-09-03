نجاة رضيعة بقيت وحدها 5 أيام داخل غابة (صور)

في حادثة غريبة، أعلنت الشرطة الصينية العثور على طفلة عمرها 20 شهرًا، على قيد الحياة، بعد خمسة أيام من إبلاغ والدها عن فُقدان آثارها في الغابة.

وفقدت الطفلة عندما خرجت مع شقيقيْها وهما بعمر ستة وخمسة أعوام، إلى جبال منطقة “قوانغشي” في الصين، بالقرب من منزلهم، لتتركهما وتتجول وحدها بعيدًا.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الإثنين، أن “السلطات وجدت الطفلة وتدعى يواكيو تشن في حالة ضعف، ويُغطي جسدها لدغات الحشرات، ولكنها لا تزال على قيد الحياة، رغم عدم تناولها الطعام أو الشراب لخمسة أيام”.

ووصف لي ديجيان، الطبيب المُعالج للطفلة في مستشفى “يولين اورثوبيديكس” في المقاطعة الصينية، حالتها بـ”المعجزة”، مُرجحًا أن “تكون أنقذت نفسها بشرب مياه الأمطار أثناء وجودها في الغابة”.

وعثرت السلطات على الطفلة بالتعاون مع سكان المنطقة، بعد عملية بحث لمدة 88 ساعة، استخدمت فيها الكلاب وطائرات استطلاع.

وكشفت الشرطة أن المنطقة التي وُجدت فيها الطفلة تم التحري فيها مسبقًا، مما يعني أنها كانت تتجول من مكان لآخر في الغابة.