قذف براميل وتكسير.. شاهد بالفيديو ما حدث في أول يوم دراسي بالأردن

قررت وزارة التربية والتعليم في الأردن، تشكيل لجنة تحقيق إزاء مقطع فيديو جرى تداوله، أمس الأحد، ويظهر طلابًا في مدرسة ثانوية للبنين، بمحافظة مأدبا جنوبي غرب العاصمة عمان، وهم يحطمون مرافق المدرسة، وسط مشاهد عنف وفوضى غير مسبوقة.

ولم يكتف هؤلاء الطلبة، في أول يوم من العام الدراسي الجديد، بالاعتداء على مرافق مدرسة “الفيصلية” من أثاث ومقاعد، بل تقاذفوا البراميل واعتدوا على سيارة مدير المدرسة الجديد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، يوم الإثنين، إنه “تقرر تشكيل لجنة تحقيق؛ للوقوف على ملابسات وأسباب الأحداث، وتحميل الأضرار للمتسببين”.

وأكد الجلاد، في تصريحات صحفية، أن “الأمور عادت إلى طبيعتها داخل المدرسة، وذلك بعد زيارة فريق إداري وفني، على رأسهم مدير تربية مأدبا، للمدرسة”.

من ناحيته، عزا مدير تربية مأدبا، وقوع أعمال الشغب في المدرسة؛ إلى قرار إداري قضى بنقل مدير المدرسة إلى أخرى، واستبداله بآخر؛ الأمر الذي دعا الطلبة إلى ارتكاب هذه الفوضى.

وطبقًا لعضو مجلس المحافظة المهندس محمد الجمالية، ” فقد نتج عن الاعتداء تحطيم زجاج المدرسة وبعض المقاعد وزجاج بعض المركبات؛ مما استدعى حضور رجال الأمن للمدرسة، والطلب من الطلبة مغادرتها”.