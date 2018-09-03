تطورات في قضية “مفقود الخبر” بالسعودية

أخذت قضية الاختفاء الغامضة لسعود الشهري، البالغ 34 عامًا، بمدينة الخبر بالدمام في المملكة العربية السعودية، بعدًا جديدًا، بعد العثور على سيارته وهواتف داخلها دون “شرائح”.

وكان الشهري قد خرج من منزل ذويه في المدينة نفسها قبل 45 يومًا ولم يعد، حيث بدأت عملية البحث عنه من قبل ذويه والجهات الأمنية، بعد اختفائه وإغلاق جميع جوالاته.

وأكد شقيقه، أن “سعود” سليم عقليًا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية، ويعمل في إحدى شركات الخُبر منذ سنوات، وليس له أي عداوات مع أحد.

وأوضح أنه بعد عمليات بحث متواصلة، تلقت الشرطة بلاغًا من مواطن يسكن في القطيف يفيد بوجود سيارة متوقفة أمام منزله منذ أيام، حيث تبين لاحقًا أنها سيارة المفقود سعود، كون السيارة معممًا عنها، وتم العثور داخلها على أجهزة الجوالات دون شرائح اتصال، في الوقت الذي لا يزال البحث عن سعود مستمرًا.