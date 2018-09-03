طبيب في الكويت يعتدي على زميلته “ركلاً”

أقدم طبيب أسنان في محافظة الأحمدي في الكويت على الاعتداء على زميلته “ركلاً”، الأمر الذي دفعها لتسجيل قضية ضده.

وأقر الطبيب خلال التحقيقات باعتدائه على زميلته في العمل والتي تعمل أيضًا طبيبة أسنان، مبينًا أنه قام بركلها في القدم، وأنه لم يكن يقصد ما صدر عنه، لافتًا إلى أن المدعى عليها رفضت اعتذاره.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، كشف مصدر أمني أن طبيبة أسنان (هندية) تعمل في مركز صحي خاص تقدمت للمخفر ببلاغ يفيد تعرضها للتعدي من قبل زميلها الطبيب، حيث قام بركلها في قدمها، مقدمة تقريرًا طبيًا يثبت ادعاءها.

وقالت الطبيبة إن زملاء لها حاولوا إصلاح ما صدر من زميلها الطبيب، ولكنها أصرت على ملاحقته قضائيًا.