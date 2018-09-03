يضم قطعًا مصرية ورومانية.. حريق ضخم يلتهم أقدم متحف في البرازيل‎ (صور وفيديو)

اندلع حريق ضخم في متحف “ريو دي جانيرو” الوطني، أحد أقدم متاحف البرازيل، دون أن يتسبب بوقوع ضحايا.

وكان المتحف مغلقًا أمام الزوار لحظة اندلاع الحريق الذي لم تُعرف أسبابه بعد.

وقال ناطق باسم فرق الإطفاء في ريو دي جانيرو: “حتى الآن لم ترد أي تقارير عن وجود ضحايا. انتشر الحريق بسرعة. فثمة الكثير من المواد القابلة للاشتعال” فيه.

وتظهر مشاهد بثتها محطة “تي في غلوبو” المبنى المهيب البالغ مساحته 13 ألف متر مربع في الجزء الشمالي من المدينة، فيما النيران مستعرة فيه على مدى ساعات.

وامتد الحريق إلى مئات القاعات في المتحف آتيًا على كل شيء. وبعد أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة من بدء مكافحته، لم يكن رجال الإطفاء نجحوا في احتواء الحريق.

ويعتبر المتحف الذي أسسه الملك جواوا السادس العام 1818 من أقدم المتاحف وأعرقها في البرازيل. وتضم هذه المؤسسة الثقافية والعلمية أكثر من 20 مليون قطعة قيّمة.

المتحف الوطني #البرازيل في ريوديجانيرو ..تلتهمه النيران في اكبر كارثه ثقافيه تراثيه عالميه تأسس المتحف عام 1818 ، ويوجد به أكثر من 20 مليون قطعة ، بما في ذلك المومياوات والحشرات والحفريات واللوحات والتحف..محزن ان ترى جزء من التاريخ البشري يتحول الى رماد.#museunacional pic.twitter.com/SGYxMk1rfe — عارف عمر (@aref_omar) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

ويفصّل موقع المتحف الوطني الإلكتروني الأعمال الموجودة في المبنى ومنها مجموعة مصرية وأخرى يونانية-رومانية ومجموعات إحاثة تضم -على وجه الخصوص- هيكلًا عظميًا لديناصور عثر عليه في منطقة ميناس جيرايس، فضلًا عن أقدم متحجرة بشرية وجدت في البرازيل معروفة باسم “لوزيا”.

وقال الرئيس البرازيلي ميشال تامر في بيان صحافي “إنه يوم مأساوي للبرازيل. لقد خسرنا 200 عام من العمل والبحث والمعرفة”.

أما المدير المساعد للمتحف لويس فرناندو دياس دوارته فقد قال إنه يشعر “بإحباط عميق وغضب شديد”، مشيرًا إلى أن “كل المحفوظات التاريخية التي كانت مخزنة في منطقة متوسطة في المبنى دُمّرت بالكامل. لقد اختفى 200 عام من التاريخ”.

واتهم دياس دوارته السلطات البرازيلية “بالإهمال”، مشيرًا إلى عدم توفير “أي دعم فعّال وعاجل” لتكييف هذا القصر الذي كان سابقًا مقرًا رسميًا للعائلة المالكة.

وعانى المتحف المرتبط بجامعة ريو دي جانيرو الفدرالية من اقتطاع في ميزانيته.