مصرع وإصابة 20 حاجًا يمنيًا باحتراق حافلة في عدن

تسبب حريق اندلع في حافة تقل حجاجًا يمنيين اليوم الأحد، بوفاة وإصابة نحو 20 حاجًا يمنيًا، بعد اندلاع النار في الحافلة خلال عودتهم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وكانت الحافلة في طريقها إلى عدن، حينما تعرضت للحريق أسفل منطقة “العرقوب”، بحسب موقع “عدن الغد”.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو مليونين و371 ألفًا و675 حاجًا، حسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

من ناحية أخرى، أصيبت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأحد، بالشلل، بعد احتجاجات على تدهور عملة البلاد “الريال“.

وكان عشرات المحتجين قد قطعوا طرقًا رئيسة في المدينة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، بالتزامن مع إغلاق المتاجر والمكاتب الحكومية أبوابها