انتحار شابين مصريين أسفل عجلات “المترو”

أقدم شابان مصريان على الانتحار، تحت عجلات مترو الأنفاق، حيث ألقى أحدهما بنفسه أسفل قضبان القطار بمحطة مترو جمال عبدالناصر وتم إنقاذه، بينما لفظ الآخر أنفاسه الأخيرة أسفل قضبان مترو شبرا الخيمة.

وأوقفت وزارة النقل المصرية على الفور حركة القطارات، بعد تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات، وقامت برفع جثمان الشاب المنتحر بمحطة شبرا الخيمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت قوات الأمن المتواجدة في مترو جمال عبد الناصر من إنقاذ الشاب الآخر، حيث دهس القطار قدمي الشاب فقط، وقامت الخدمات الأمنية بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وازدادت حالات الانتحار في مصر السنوات الماضية، خاصة عبر القفز أسفل عجلات مترو الأنفاق، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

وبعد الحادثتين الجديدتين تصل عدد حالات الانتحار إلى 6 خلال ثلاثة أشهر.