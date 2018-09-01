بالفيديو.. شجار في طنجة المغربية ينتهي بعملية دهس

تداول رواد مواقع التواصل في المغرب، مقطع فيديو يوثّق مشاجرة بين سائق سيارة رباعية الدفع وبعض الأشخاص الراجلين، في شارع مجاور لكورنيش مدينة طنجة شمال البلاد، واعتبر البعض أن الأمر يتعلق بأعضاء في مافيا المخدرات يصفّون حساباتهم.

وكان أخطر مشهد في الفيديو، قيام السائق بدهس أحد خصومه، وتهديد آخرين عمليًا بالدهس قبل أن يتراجع ويفر من المكان.

وتفاعلت ولاية الأمن في مدينة طنجة مع الفيديو، وأصدرت بلاغًا اليوم السبت، تعلن فيه عن مباشرتها البحث في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة وهوية المتورطين فيها.

كما توصلت المديرية العامة للأمن في المغرب، في بحثها الأولي بعد نشر الفيديو، إلى كون أحد الأشخاص تقدم فعلًا لمصلحة حوادث السير بمنطقة أمن طنجة خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 29 آب/أغسطس الماضي، وأبلغها بتعرضه للدهس من قبل سيارة رباعية الدفع، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.