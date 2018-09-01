انفجار في مصفاة نفط جنوب ألمانيا يسفر عن إصابة 8 أشخاص

المصدر: ا ف ب

أصيب 8 أشخاص على الأقل بجروح بعد اندلاع حريق؛ إثر انفجار في مصفاة لتكرير النفط جنوب ألمانيا.

ودفع الانفجار السلطات الألمانية إلى إجلاء نحو ألفي شخص كإجراء احترازي.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش في موقع تديره مجموعة “بايرن أويل” قرب مدينة انغولشتات في بافاريا على ضفاف نهر الدانوب.

وأفادت الشرطة أن إصابات ثلاث من الضحايا “متوسطة إلى خطيرة”.

وذكرت محطة الإذاعة والتلفزيون المحلية “بايريشر روندفنوك” أن السكان على بعد عدة كيلومترات عن الموقع شعروا بالهزة الناجمة عن الانفجار، بينما أظهرت صور من الموقع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المصفاة منذ ساعات الفجر الأولى.

وتم إجلاء 1800 من سكان مدينتي فوبورغ وارشينغ كإجراء احترازي. وقالت الشرطة إن “العمل جار لإطفاء الحريق” في عملية يشارك فيها نحو 200 عنصر إطفاء فيما حذرت من “خطر وقوع انفجارات جديدة”.

ودعت أجهزة الطوارئ السكان في محيط 20 كم حول منطقة الحريق إلى “إبقاء نوافذهم مغلقة جرّاء الدخان”.