احتراق طائرة ركاب بمطار سوتشي الروسي (فيديو)

أصيب 18 شخصًا في حريق طائرة “بوينغ 737” بعد الهبوط في سوتشي، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الروسية.

وقالت، في بيان إنه بخصوص حادث الطائرة في مطار مدينة سوتشي، فقد أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا، 3 منهم أطفال، وليس هناك قتلى، حتى الآن.

وكان المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في إقليم “كراسنودار”، أعلن أن ركاب وأفراد طاقم الطائرة، تم إجلاؤهم لمسافة آمنة.

???? «Самолет упал наш, господи!»: видео, снятое пассажирами горящего самолета в Сочи pic.twitter.com/bHJMlF2DDS — НТВ (@ntvru) September 1, 2018

وأوضح البيان: “كان على متن الطائرة 166 راكبًا وأفراد الطاقم، ونفذت عمليات الإجلاء وقد توجهت إلى المكان جميع خدمات الطوارئ، وشاركت في إخماد النار خمس آليات.

يذكر أن شركة الطيران “أوتاير”، قد أعلنت في وقت لاحق، أنه كان على متن الطائرة “بوينغ 737″، التي اشتعلت فيها النيران بعد الهبوط في سوتشي، 164 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، وليس هناك ضحايا.