مصر.. ما علاقة الراقصة “شمس” بالأب قاتل “طفلي الدقهلية”؟

كشفت تحقيقات النيابة المصرية، التي ما زالت جارية في قضية الأب المتهم بارتكاب جريمة قتل طفليه بإلقائهما في مياه النيل الدقهلية، وجود علاقة بين الراقصة “شمس” والمتهم.

ولدى استجوابها عن دوافع الأب لقتل طفليه، أقرت الراقصة الأردنية “شمس” بوجود علاقة تجمع بينها وبين محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه.

وقالت “شمس”، وفق تحقيقات النيابة التي أُجريت اليوم الجمعة، إنّها طلبت من المتهم الزواج أكثر من مرة، مضيفة أنّه “كان دائمًا يتعلل بطفليه في عدم الزواج منها، لكن رغبته في الزواج منها لم تكن سببًا في الحادثة”.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية بثت فيديو اعتراف للمتهم، حيث استحوذت الفيديوهات الخاصة بالواقعة، ولحظة انتشال جثتي الطفلين على اهتمام النشطاء، ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وكان القضاء المصري قرَّر حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لكل من طفليه ريان 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات، مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، ومحاولة تضليل العدالة في افتعال مواقف لإبعاد الاتهام عنه.

يذكر أن الراقصة “شمس”، لا تزال على اختلاف مع المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال عامي 2015 و2016، حيث رفعت “شمس” دعاوى قضائية تطالب “الصغير” فيها بالاعتراف بزواجهما العرفي.

كما اتهمته أيضًا بأنّه أجهض جنينها رغمًا عنها وهي حامل في طفلتها، وأنها عانت بسبب هذا الإجهاض، وأُصيبت بضرر في الرحم، ثم أكدت أنها تبنت طفلة من إحدى دور الأيتام.