وفاة 3 يمنيات غرقًا في محافظة إب (فيديو)

لقيت 3 سيدات يمنيات مصرعهن، الأربعاء، بعدما غرقن بسبب السيول الجارفة التي اجتاحت محافظة إب.

وهطلت أمطار غزيرة تسببت في تراكم المياه وتدفق سيول الأمطار في الوديان والطرقات، بحسب موقع “عدن الغد”.

وأدى ذلك إلى جرف عدد من النساء في منطقة “منزل موسى” بمديرية “بعدان” شرقي “إب”، وأدى ذلك إلى وفاة 3 نساء منهن”.

وبحسب المصدر فإن النساء اللواتي جرفتهن سيول الأمطار كن متواجدات في ممر السيل، وأن معظم مزارع “منزل موسى” تحولت إلى مجرى للسيول نتيجة غزارة الأمطار والسيول الجارفة في هذا الموسم من فصل الصيف.

وتشهد محافظة إب أمطارًا غزيرة موسمية خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدد من مديريات المحافظة .