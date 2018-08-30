إصابة 13 شخصًا بحريق طال فندقًا في العقبة الأردنية

اندلع حريق محدود، اليوم الخميس، بأحد فنادق مدينة العقبة السياحية جنوب الأردن، وفقًا لما أفادت به السلطات المحلية.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان لها، إن الحريق نتج عنه إصابة 13 شخصًا بضيق التنفس، مضيفة أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي في وحدة التكييف الداخلية ما تسبب أيضًا بوقوع خسائر مادية.

وأوضح البيان أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي أرجاء الفندق، بينما تولت فرق الإنقاذ والإسعاف على إخلاء الفندق من النزلاء وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وتقع ميدنة العقبة جنوب المملكة على البحر الأحمر وتعتبر القبلة الأولى للسياحة في الأردن، حيث تضم العشرات من الفنادق المقامة على الشاطئ أو في وسط المدينة.