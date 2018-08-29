في جريمة بشعة.. سيدة عربية تقضم فم طفلها (صور)

أقدمت مصرية على قضم فم طفلها، في حادثة أثارت غضب الأهالي في المنطقة التي تسكن فيها عائلة الطفل، داعين إلى محاكمة الأم، بينما ذكر آخرون أنّها تعاني من حالة نفسية سيئة.

البداية جاءت عندما وجد الجيران الطفل محمد محمود، البالغ من العمر 4 أشهر، غارقًا في دمائه بعدما قضمت الأم فمه وشوّهته بشكل مرعب، بحسب وصف الجيران، قبل أن تترك المنزل وتهرب إلى محافظة الإسكندرية لدى أهلها، وفقًا لأهالي المنطقة.

ووفق أحاديث الجيران ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن والد الطفل يبلغ من العمر 50 عامًا ويعاني من أمراض صحية، وهو ما دفع أهالي منطقة “الكيلو 2” بالإسماعيلية إلى التكفل بعلاج الطفل، بينما ذكر البعض أن الأم تعاني من حالة نفسية، لا يعرف أحد أسبابها.

أحد الجيران ويُدعى جمال ذكي قال في تصريح لـ “إرم نيوز”، إنه تكفّل بإنقاذ الطفل من خلال إجراء عمليتين في الفم، ومن المقرر إجراء عملية ثالثة خلال الأيام المقبلة.

وأشار ذكي إلى أنّ “والدة الطفل اختفت منذ أن أقدمت على جريمتها بعدما علمنا أنها ذهبت إلى أهلها بمحافظة الإسكندرية”، قائلًا: “إنّها لم تسأل عن نجلها منذ الواقعة”.

وأضاف أن الأهالي ووالد الطفل تقدموا ببلاغ في قسم شرطة الإسماعيلية ضد والدته التي حضرت إلى النيابة لسماع أقوالها، قبل أن تنصرف دون أن تزور نجلها الذي يمكث حاليًا في المستشفى.

وعن حالة الطفل الصحية أوضح أن التقرير الطبي للأطباء ذكر أن الطفل تعرّض لعضّ سواء من “كلب مسعور أو بشر مسعور”.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمساعدة في تكفّل استكمال علاج الطفل الذي يحتاج إلى عملية تجميل وترقيع، تبلغ تكلفتها حوالي 60 ألف جنيه.