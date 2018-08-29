إنقاذ رهينة ليبية من خاطفيها في إسطنبول

نفذت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، عملية إنقاذ طالبة جامعية ليبية اختطفها سوريون من أجل فدية في إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام تركية أن العملية، التي جرت في منطقة اسنيورث باسطنبول، أسفرت عن إنقاذ الطالبة ياسمين محمد “22” عامًا، التي عُثر عليها مقيدة اليدين والقدمين، وإلقاء القبض على جميع المتورطين، وجميعهم من الجنسية السورية، عدا سيدة تونسية تُدعى “رافا” ما زال البحث جاريًا عنها.

وأُحيل المتهمون إلى مركز شرطة اكسراي لإكمال التحقيقات، وتحويلهم إلى القضاء.

وسبق أن طالب الخاطفون بمبلغ 100 ألف دولار لإطلاق سراح الرهينة.