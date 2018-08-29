العثور على آخر جثة مفقودة في حادثة غرق 22 طالبًا في السودان

نجح الأهالي بمحلية البحيرة في ولاية نهر النيل في السودان، أمس الثلاثاء، بانتشال آخر جثة مفقودة في حادث مأساوي لغرق قارب كان يقل 22 طالبًا ومشرفة إلى مدرستهم، حيث قضوا نحبهم جميعًا.

وكان القارب قد غرق في منتصف الشهر الجاري في محلية البحيرة، وكان يقل الطلاب من منطقتهم للدراسة في الضفة الأخرى.

وشهدت هذه الحادثة إعلان والي نهر النيل تحمله المسؤولية الكاملة عنها، فيما أعلن الرئيس عمر البشير آنذاك تأديته واجب العزاء لضحايا الحادثة.

وكان ناشطون قد عبروا عن غضبهم نتيجة غياب إجراءات السلامة في نقل الطلاب إلى مدارسهم في بعض ولايات السودان، حيث أقر والي السودان بالتقصير وعدم توفير إجراءات التأمين المطلوبة للمحركات العاملة على طول النهر، كما أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة لمعرفة عدد الضحايا والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمنع تكرار حوادث مشابهة مستقبلًا.

وتسببت هذه الفاجعة بوفاة والدة حسرة على بناتها الـ5، إذ لقين مصرعهن جميعًا في الحادثة.