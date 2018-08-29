وفاة طفل اختناقًا بعد أن نسيته أسرته داخل سيارة مقفلة في سلطنة عمان

توفى طفل عمره 5 سنوات اختناقًا بعد أن نسيته أسرته داخل سيارة مقفلة لبضع ساعات في سلطنة عمان.

وأفادت الشرطة العُمانية، بأن الحادث وقع في العاصمة مسقط، ثاني أيام عيد الأضحى وأن الطفل توفى نتيجة الاختناق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في السلطنة.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية: “توفى الطفل بعد أن نسيته عائلته في السيارة لبضع ساعات، والمعروف أن درجة الحرارة داخل السيارة خلال النهار يمكن أن تصل إلى 80 درجة مئوية أي: درجة الغليان.”

وأضاف: “على الأسر أن تفهم أن الحر يمكن أن يقتل طفلًا داخل سيارة… المشكلة أن مثل هذه الحوادث لا تزال تقع في السلطنة رغم حملات التوعية المستمرة.”

ووفقًا للصحيفة، فإن حوادث مماثلة وقعت في الفترة الماضية منها في يونيو/ حزيران العام الماضي عندما توفَّت طفلة عمرها 28 شهرًا داخل سيارة مقفلة.

وأشارت إلى أن الأسرة أدركت متأخرة أنها نسيت طفلتها أبرار محمد وأنها سارعت إلى نقلها للمستشفى لكنها توفت في الطريق.

وفي عام 2015 توفى طفلان داخل سيارة عندما أقفلا الأبواب بطريق الخطأ وتم اكتشافهما من قبل أسرتهما الساعة الـ5 مساء بعد فقدانهما لبضع ساعات.