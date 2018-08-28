فيديو يوثّق معركة بعشرات القوارب بين صيادين فرنسيين وبريطانيين

المصدر: ا ف ب

اندلعت، اليوم الثلاثاء، “معركة” بين صيادين من فرنسا وبريطانيا، باستخدام عشرات القوارب، في بحر المانش الذي يفصل البلدين الأوروبيين.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن مصادر فرنسية، قولها إنّ “الصيادين الفرنسيين كانوا يحاولون منع الفريق الثاني من صيد المحار”.

بدورها، قالت السلطات البحرية الفرنسية المسؤولة عن بحر المانش وبحر الشمال، إنّ “شجارًا وقع بين صيادين فرنسيين وصيادين بريطانيين لم يسفر عن وقوع إصابات”.

وقدّرت السلطات مجموع قوارب الصيد الفرنسية (المشاركة في الشجار) بخمسة وثلاثين، وقدّرت عدد القوارب البريطانية بخمسة.

من جهته، قال رئيس الوحدة الإقليمية للصيد في النورماندي ديمتري روغوف:”اتصل الصيادون الفرنسيون بالبريطانيين لثنيهم عن الصيد، ثم وقع صدام بينهم وتراشق بالحجارة، لكن لم تقع إصابات”، مضيفًا أنّ “الفرنسيين أوشكوا على حصار البريطانيين فغادروا المنطقة”.

ويمتنع الفرنسيون عن صيد المحار بين الخامس عشر من أيار/مايو، والأول من تشرين الأول/أكتوبر، للحفاظ على النوع.