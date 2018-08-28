سوري يشعل النار بنفسه شمال الأردن لسبب مجهول (صور)

أقدم مواطن سوري، اليوم الثلاثاء، على إحراق نفسه قرب سجن باب الهوى في محافظة إربد شمال الأردن.

وصرح مصدر أمني لـصحيفة “الغد” الأردنية، بأن “فرق الإنقاذ في الدفاع المدني قامت بإسعافه للمستشفى وهو بحالة سيئة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على كامل ملابسات الحادثة”.

وأكد موقع “خبرني”، بأن بلاغًا ورد بالفعل للأجهزة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بإشعال النار بنفسه أمام مسجد في إربد، لكن تفاصيل وأسباب الحادث لا تزال مجهولة.

ونشرت صفحة “أخبار إربد” على موقع “فيسبوك” صورًا قالت إنها للحادث الذي وقع اليوم.