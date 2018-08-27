السلطات الأمريكية تخلي “جزيرة تمثال الحرية” من السياح.. والسبب؟ (صورة)

أخلت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، جزيرة الحرية؛ بسبب اندلاع حريق في بناء حديث، جراء وجود كمية كبيرة من غاز “البروبان” سريع الاشتعال بالمكان.

وانتشرت النيران في الجزيرة الأمريكية التي يوجد فيها تمثال الحرية الشهير، بعد اشتعال النيران في 3 خزانات تحتوي 100 رطل من غاز البروبان، حيثُ أصيب أحد العمال في مكان الحادث.

ومنع رجال الإطفاء من وقوع كارثة حقيقية في الجزيرة التي تعج بالزوار، بعد أن سيطروا على الحريق عقب تدخل دام ساعتين كاملتين، وفق موقع “لا نوفيليست”.

وأخلت السلطات الأمريكية نحو 3400 سائح من الجزيرة، في حادثة تُعد الثانية من نوعها، إذ تم إخلاء الجزيرة في عام 2015 بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة.

وقال رئيس دائرة شرطة مانهاتن روجي ساكويش: إن إخلاء الجزيرة تم “لأن أي شخص كان بالقرب من المكان معرض للإصابة، فالمعادن قد تطير على شكل كرة من النار إلى مسافة كبيرة، وأي شيء يمكنه الاشتعال”.

وأضاف، في تصريحات للصحافة المحلية، أن سبب اندلاع الحريق لا يزال مجهولًا لحد الساعة، ويجري التحقيق بهذا الخصوص”.