“الإصلاح الأسري” في دبي يقنع رجلًا بالعدول عن تشغيل زوجته راقصة

تمكنت إدارة الإصلاح الأسري بدبي في دولة الإمارات من حل خلاف بين زوجين، بعد أن طالب الرجل زوجته بالعمل كراقصة في أحد الفنادق.

ووفق موقع “آراء” المحلي، فقد تقدمت زوجة بشكوى ضد زوجها، جاء فيها أن زوجها يريدها أن تعمل راقصة في أحد الفنادق رغم رفضها، مبينة أن علاقتهما بدأت عبر شبكة الإنترنت، حيث وعدها بالزواج ووظيفة مناسبة براتب جيد.

وأضافت أنها فوجئت بفكرة زوجها حول العمل راقصة في أحد فنادق دبي، حيث رفضت الفكرة، واشتكته عقب إصراره على موقفه.

بدورها، قالت إدارة الإصلاح الأسري إنها تمكنت من حل المشكلة بعد استدعائها الزوج وإقناعه بالعدول عن تشغيل زوجته راقصة، لافتة إلى أن العديد من حالات استغلال الأزواج لزوجاتهم وردت في الفترة الماضية، أبرزها دفع أزواج زوجاتهم إلى أخذ قروض بنكية.