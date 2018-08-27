توقيف مشتبه به في قضية “أسد كبد” الهارب بالكويت

أوقفت الجهات الأمنية في الكويت يوم السبت مواطنًا يشتبه في كونه مالك الأسد الهارب في منطقة كبد، والذي تمت السيطرة عليه في وقت سابق وإحالته إلى حديقة الحيوان عقب تخديره.

وكشف مصدر أمني، وفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية، يوم الاثنين، أن معلومات وردت بشأن المواطن تفيد بوجود هواية لديه بتربية واقتناء الحيوانات المفترسة التي يأتي بها، وهي صغيرة بشكل غير قانوني ثم يقوم بتربيتها.

وأضاف المصدر أن المواطن خضع للتحقيق لكنه نفى أن يكون الأسد الهارب عائدًا إليه.

وكان أسد هارب، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو طليق يجوب أحد الشوارع في منطقة كبد بالكويت.

وتلقت غرفة عمليات الداخلية بلاغًا يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بشأن الأسد، وعليه توجهت قوة من الأمن العام وشرطة البيئة إلى مكان الواقعة، حيث شوهد الأسد الفار، فوجهت إليه إبرة مخدرة (طلقة)، خارت على إثرها قواه وعندها تمت السيطرة عليه وتسليمه إلى حديقة الحيوان.