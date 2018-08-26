انتحار ضابط عربي بسبب خلافات مع زوجته

انتحار ضابط عربي بسبب خلافات مع زوجته

لم تتضح بعد الأسباب الحقيقية للحادثة إلا أن وزارة الدفاع أكدت أنها ستحقق بالحادثة للوقوف على أسبابها الحقيقية.

المصدر: أنور بن سعيد- إرم نيوز

توفي ضابط تونسي مساء الأحد، بعد إقدامه على الانتحار شنقًا في محافظة سيدي بوزيد، وسط البلاد، بسبب ” خلافات زوجية”، كما أوردت تقارير إخبارية محلية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية قوله، إن القضاء العسكري تعهد بفتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابسات انتحار ضابط الصف في البحرية التونسية.

وأضاف أن الضابط الذي انتحر، من مواليد العام 1979، وهو متزوج وله ابن وحيد ويعمل في محافظة بنزرت، شمال البلاد، وقد انتقل في الآونة الأخيرة، إلى محافظة سيدي بوزيد لقضاء إجازته السنوية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة