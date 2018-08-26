فتاة عارية تمامًا تصدم سكان العاصمة الأردنية عمّان (فيديو وصور)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الأردن، فتاة كانت تسير عارية في أحد شوارع العاصمة عمّان ظهرت في مقاطع مصورة اليوم الأحد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر الفتاة وهي تسير عارية في الشارع العام أسفل جسر عبدون في عمّان.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل معلومات نقلًا عن مصادر أمنية تفيد بأن “الفتاة من جنسية آسيوية تم ضبطها، وتبيّن أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وهي غير مدركة لما قامت به”.

وأفادت المصادر الأمنية أن دورية شرطة كانت قرب المكان تعاملت مع الواقعة، حيث قامت بتغطية الفتاة لستر جسدها العاري قبل أن يتم نقلها إلى مركز الشرطة.