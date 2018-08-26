انتحار ضابط مصري قبل ساعات من محاكمته

أقدم ضابط مصري على الانتحار؛ هربًا من العقوبة، حيث أطلق عيارًا ناريًا على نفسه داخل شقته في منطقة إمبابة.

وأصدرت نيابة حوادث شمال الجيزة، يوم الأحد، قرارًا بتشريح ودفن جثة ضابط شرطة، عقب انتحاره بمنطقة إمبابة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة المصرية، أن ضابطًا في قسم إمبابة انتحر؛ عقب إحالته للمحاكمة على خلفية اتهامه بضرب مواطن حتى الموت.

وكان الضابط المنتحر، قد صفع أحد المواطنين، قبل عام؛ ما تسبب في وفاته، ووجهت له النيابة العامة تهمة “ضرب أدى إلى الموت”، وعقب انتهاء التحقيق معه، أحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن النطق بالحكم على الضابط، كان مقررًا في جلسة، يوم الأحد، في محكمة شمال الجيزة، في التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه انتحر.