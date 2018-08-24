وفاتان وإصابة 18من أسرة واحدة في حادث مروري بالسعودية

أودت حادثة انقلاب مركبة على أحد طرق المملكة العربية السعودية بحياة مواطنين وإصابة 18 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة.

ووقعت الحادثة على طريق (بيشة – الرين) بالقرب من جبل الشماس، أمس الخميس.

وفي التفاصيل، فإن سيارة من نوع “جيمس” انحرفت عن مسارها وانقلبت عدة مرات على جانب الطريق، فيما ذكرت مصادر أن سبب الحادث يرجع إلى الحمولة الزائدة للسيارة والسرعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة، علي آل بخيتان، أنه تم استقبال الحالات المصابة بطوارئ مستشفى “الملك عبدالله”، مضيفًا أنه نتج عن الحادثة حالتا وفاة و18 إصابة.

ولفت إلى أنه تم تنويم المصابين جميعهم وتقديم العلاجات اللازمة لهم، كما تم تنويم أحدهم في العناية المركزة؛ نتيجة تعرضه لإصابة في الرأس، وأودع المتوفيان في ثلاجة الموتى.