شاهد بالفيديو.. ثور هائج يقتحم صفوف الجماهير ويقتل ويصيب 18 شخصًا

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ثورًا هائجًا يعيث خرابًا، ويهاجم الجماهير في مهرجان لمصارعة الثيران في كولومبيا.

وهاجم الثور الغاضب الجماهير بعد أن فقد المصارع السيطرة عليه في حلبة مصارعة الثيران في مدينة أوساكوري شمال كولومبيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في الفيديو يمكن رؤية الثور وهو يضرب الناس بقرنيه، ويحدث العديد من الإصابات، بعد أن دخل بعض المتفرجين الحلبة للمساعدة في السيطرة على الحيوان الهائج.

وأسفرت الواقعة عن مقتل رجل وإصابة 17 آخرين، بعد أن اخترق الثور السياج الخشبي الضعيف، وهاجم المشاهدين المذعورين.

ووفقًا للتقارير، قُتل “لويس إدواردو سيرفانتيس ماركيز” (62 عامًا)، بينما كان يحاول حماية زوجته من الثور الهائج.

وقالت زوجة الضحية”إديث توريس”:”حاولنا الفرار، ولكن لم نتمكن من الخروج، وضربني الثور في ظهري، وضرب زوجي بقرنيه قبل أن يلقيه في الهواء مرتين”.

ونُقل “سيرفانتيس ماركيز” إلى مستشفى قريب، ولكن تم إعلان وفاته في وقت لاحق، ومن جانبه قال عمدة المدينة “رونالد باديلا” إنه قد تم اتباع جميع البروتوكولات الأمنية، ووصف الحادثة بـ”الغريبة”، معلنًا أن السلطات المحلية ستطلق تحقيقًا لمعرفة ما حدث بالضبط.