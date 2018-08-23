قائد هليكوبتر يفشل في الإقلاع بها… شاهد ما حدث (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انقلاب وتحطم مروحية أثناء محاولتها الإقلاع من موقف سيارات بإحدى ضواحي الولايات المتحدة.

وكشفت السلطات عن فيديو تحطم المروحية التابعة للشرطة في ولاية أركنساس الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة شخص واحد.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، نُقل الطيار “وليام دينو” إلى المستشفى لعلاج إصابة في الرأس بعد تحطم المروحية بسبب الرياح.

ويُظهر الفيديو، الذي نشر الثلاثاء على صفحة تابعة لشرطة “ليتل روك” على فيسبوك، طائرة مروحية صغيرة من طراز Bell TH-67، وهي متوقفة على منصة إقلاع في مركز تابع للشرطة، ومخصص لتدريب الطيارين الجدد.

وبينما كانت المروحية تكافح للإقلاع، خرج رجل من مبنى وأشار إلى الطيار ليهبط ولكن المروحية ارتطمت بالأرض وتحطّمت.

ومن ثم ركض الرجل إلى المروحية المدمرة لنجدة من كانوا على متنها، وحتى الآن لم تكشف السلطات عن تفاصيل أخرى.