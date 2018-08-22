بالفيديو.. مذيعة تفقد وعيها أمام وزير على الهواء مباشرة

فقدت مراسلة في قناة “روسيا 24” وعيها على الهواء مباشرة، خلال مقابلة كانت تجريها مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

وأظهر مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت لحظة سقوط المراسلة داريا كوزلوفا، حيث بدأ صوتها في التباطؤ وهي تترنح قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى الوراء لحظة الانتهاء من المقابلة مع الوزير وتوجيه الشكر له.

وتظهر آخر لحظات الفيديو كيف سارع الوزير لمساعدة داريا كي لا تسقط، لكنه لم ينجح، وغابت عن الوعي وسقطت أرضًا على الهواء مباشرة.