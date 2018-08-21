فجر العيد.. حادث سير يودي بحياة 9 أشخاص في ميسان شرق العراق (فيديو)

قال مسؤولون وشهود عيان، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وجرح آخرون، بحادث سير مروّع شمال محافظة ميسان شرقي العراق.
ووقع الحادث بطريق يصفه السكان المحليون بـ”طريق الموت” وهو طريق البتيرة شمال ميسان.
ووقع الحادث فجر اليوم الثلاثاء تزامنًا مع احتفال معظم الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.
وقال شاهد عيان لـ”إرم نيوز” إن القتلى 5 رجال و3 نساء وطفل.
وتناقل سكان محليون لقطات من موقع الحادث المروع حيث ظهرت السيارة الأكثر تضررًا من التصادم شبه محطمة بالكامل.
#الانحادث سير مروع على طريق البتيرة
Posted by أخبار ميسان نيوز on Monday, August 20, 2018
وانتقدوا بشدة غياب السلطات عن مراقبة هذا الطريق وإصلاحه معتبرين أنه يشهد يوميًا حوادث سير مميتة.
وتقع ميسان على الحدود العراقية مع إيران وقبل عام 1976 كانت تعرف بمحافظة العمارة.