فجر العيد.. حادث سير يودي بحياة 9 أشخاص في ميسان شرق العراق (فيديو)

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تناقل سكان محليون لقطات من موقع الحادث المروع حيث ظهرت السيارة الأكثر تضررًا من التصادم شبه محطمة بالكامل.