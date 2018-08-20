مقتل 8 على الأقل إثر ارتفاع مفاجئ لمنسوب المياه في جدول مائي بإيطاليا

قتل 8 أشخاص جنوب إيطاليا الإثنين، بفعل ارتفاع منسوب المياه في جدول مائي في منطقة كالابريا، بعد هطول غزير للأمطار.

وقالت إدارة الحماية المدنية الوطنية إنها أنقذت 18 شخصًا منهم 6 مصابين، بعد الاندفاع المفاجئ للمياه، إلا أن 8 فارقوا الحياة، ويعتقد أنهم إيطاليون.

وفي بعض المناطق يكون جدول راجانيلو الواقع في حديقة بولينو الوطنية، في قاع ممر ضيق يصل عمقه إلى كيلومتر داخل الجبل، ووقعت الكارثة، حين ارتفع منسوب المياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدان الأشخاص الذين كانوا في جولة سياحية بالمنطقة.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص المفقودين، إذ لم يسجل كل من دخلوا إلى الممر السياحي أسماءهم مع مرشدين رسميين.