حاج يمني يعفو عن قاتل ابنه على صعيد عرفات (صورة)

في مشهد يُجسد قمة التسامح، أعلن حاج يمني يُدعى هادي الشبيري، اليوم الإثنين، العفو عن قاتل ابنه على صعيد جبل عرفات، حيث يؤدي فريضة الحج.

وقُتل ابن الشبيري على يد أحد أصدقائه في خلاف وقع قبل سنوات، وبقيت القضية معلقة حتى أعلن الوالد اليوم العفو عن قاتل ابنه.

وقال الشبيري البالغ من العمر 51 عامًا، إنه عفا عن قاتل ابنه بعد قرابة 3 سنوات على القضية، مؤكدًا أنه أراد بذلك “ابتغاء رضى الله عز وجل في صعيد عرفات وفي هذه الأيام المباركة”.

ويؤدي “الشبيري” فريضة الحج ضمن برنامج استضافة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لذوي القتلى اليمنيين، حيث قتل أحد أبنائه، في مواجهات مع الحوثيين بمحافظة مأرب شرقي البلاد.