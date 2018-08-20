إصابات خطيرة بحريق ضخم في سوق الخيام بالكويت (فيديو وصور)

إصابات خطيرة بحريق ضخم في سوق الخيام بالكويت (فيديو وصور)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

اندلع حريق ضخم في سوق الخيام في منطقة “الري” بالعاصمة الكويت، اليوم الاثنين، أتى على مساحة تقدر بنحو 5 دونمات نتج عنه إصابة شخص من رجال الإطفاء وعاملين وافدين بحروق بليغة.

وأعلنت هيئة الإطفاء الكويتية إصابة رجل إطفاء وعاملين آسيويين بحروق خطيرة على خلفية الحريق الضخم الذي التهم سوق الخيام فجر اليوم.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، في بيان لها، إن 6 فرق للإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق ضخم اندلع في سوق الخيام فجر اليوم.

وأضافت الإدارة أن شخصين أصيبا من العمال المقيمين في الموقع بحروق بليغة وهما بحالة خطرة، كما أصيب بعض رجال الإطفاء أثناء عملية مكافحة الحريق وتم نقل أحدهم للعلاج في المستشفى.

 وأوضحت أن رجال الإطفاء تمكنوا من منع امتداد الحريق  لباقي أنحاء السوق الذي يحتوي على خيام ومواد أولية تستخدم في صناعتها  وكميات هائلة مخزنة بطريقة متكدسة بالعراء ومستودعات غير مستوفية للشروط الوقائية.

وأشارت الإدارة إلى أن الجهات المختصة  باشرت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للحريق وعمليات الإنقاذ حيث بدا عدد من الإطفائيين يصارعون ألسنة اللهب لمكافحة الحريق والعمل على عدم اتساع دائرته.

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