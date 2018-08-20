إصابات خطيرة بحريق ضخم في سوق الخيام بالكويت (فيديو وصور)

اندلع حريق ضخم في سوق الخيام في منطقة “الري” بالعاصمة الكويت، اليوم الاثنين، أتى على مساحة تقدر بنحو 5 دونمات نتج عنه إصابة شخص من رجال الإطفاء وعاملين وافدين بحروق بليغة.

وأعلنت هيئة الإطفاء الكويتية إصابة رجل إطفاء وعاملين آسيويين بحروق خطيرة على خلفية الحريق الضخم الذي التهم سوق الخيام فجر اليوم.

الاطفاء: إصابة رجل إطفاء وعاملين آسيويين بحروق خطيرة إثر حريق ضخم في سوق الخيام فجر اليوم. pic.twitter.com/RZOAGf3bAB — المجلس (@Almajlliss) August 20, 2018

حريق سوق الخيام الآن الله يعين رجال الأطفاء pic.twitter.com/orJxfZZvXj — hshar_2011 حشار (@2011Hshar) August 20, 2018

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، في بيان لها، إن 6 فرق للإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق ضخم اندلع في سوق الخيام فجر اليوم.

فيديو | مشاهد من حريق سوق الخيام. pic.twitter.com/nACwgfhh5S — جريدة جرائم ومحاكم (@cckwt) August 20, 2018

وأضافت الإدارة أن شخصين أصيبا من العمال المقيمين في الموقع بحروق بليغة وهما بحالة خطرة، كما أصيب بعض رجال الإطفاء أثناء عملية مكافحة الحريق وتم نقل أحدهم للعلاج في المستشفى.

ستة فرق للإطفاء تسيطر على حريق هائل اندلع في سوق الخيام

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ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان صحفي لها اليوم الاثنين ان ستة فرق للإطفاء تمكنت من سيطرتها على حريق هائل اندلع في سوق الخيام فجر اليوم ، #الكويت pic.twitter.com/RgfsFO31ko — نجيب القحطاني (@Njeeb777) August 20, 2018

وأوضحت أن رجال الإطفاء تمكنوا من منع امتداد الحريق لباقي أنحاء السوق الذي يحتوي على خيام ومواد أولية تستخدم في صناعتها وكميات هائلة مخزنة بطريقة متكدسة بالعراء ومستودعات غير مستوفية للشروط الوقائية.

ستة فرق للإطفاء تسيطر على حريق هائل اندلع في سوق الخيام

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ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان صحفي لها اليوم الاثنين ان ستة فرق للإطفاء تمكنت من سيطرتها على حريق هائل اندلع في سوق الخيام فجر اليوم ، #الكويت pic.twitter.com/uWQWQ2bBmJ — نجيب القحطاني (@Njeeb777) August 20, 2018

وأشارت الإدارة إلى أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للحريق وعمليات الإنقاذ حيث بدا عدد من الإطفائيين يصارعون ألسنة اللهب لمكافحة الحريق والعمل على عدم اتساع دائرته.